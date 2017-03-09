Неймар — Рабио: ха-ха! Что случилось?

Нападающему «Барселоны» Неймару показалось мало высмеивания жестов игроков «ПСЖ» Адриена Рабио и Лейвина Курзава в своём аккаунте, и он решил их потроллить прямо на странице Рабио.
«ПСЖ» победил «Барселону» в первом матче со счётом 4:0. После той игры Рабио опубликовал фотографию, на которой он показывает четыре пальца, а Курзава — два (символ победы). В ответной игре сине-гранатовые победили со счётом 6:1, и затем Неймар сделал запись под сообщением Рабио: «Ха-ха! Что случилось?»
Фотографию можно посмотреть в «инстаграме» Рабио