Чеферин: нормы финансового фэйр-плей надо внедрять и в европейских чемпионатах

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин в интервью пресс-службе УЕФА сказал, что нормы финансового фэйр-плей необходимо применять не только к клубам, которые хотят выступать в еврокубках, но и постепенно внедрять их во внутренних европейских чемпионатах.
«Финансовый фэйр-плей работает, убытки европейского футбола после его введения снизились более чем на 80%.
Очень важно, чтобы нормы финансового фэйр-плей применялись не только к клубам, которые хотят выступать в турнирах УЕФА. Их надо постепенно внедрять и во внутренних европейских чемпионатах, чтобы клубы жили по средствам и грамотно управлялись вне зависимости от того, играют они в еврокубках или нет», — сказал Чеферин.