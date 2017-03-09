Жорди Гратакос: «Сельта» и «Краснодар» похожи, но испанцы техничнее

Тренер категории УЕФА Pro Жорди Гратакос в разговоре с журналистом «Чемпионата» Кириллом Хаитом поделился мнением о предстоящем матче «Сельты» и «Краснодара».
Он отметил, что тренер «Сельты» аргентинец Эдуардо Бериццо провёл в Испании несколько лет в качестве футболиста и его команда играет в испанский футбол.
«Они всё время владеют мячом, много атакуют, используют всю ширину поля, играют с двумя крайними нападающими, а их крайние защитники постоянно подключаются к атакам. Центральный нападающий Гвидетти играет довольно глубоко, и вся тройка нападающих любит получать передачи за спину защитников.
Уязвимое место «Сельты» — игра без мяча. Если оставить их без мяча, они не смогут хорошо защищаться, но это непростая задача. Кроме того, оба латераля – Уго Мальо и Хонни – подключаются к атакам и оставляют за спиной много пространства. Если игроки «Краснодара» смогут сразу после перехватов отправлять мяч в это пространство, они доставят много неприятностей.
Да, «Краснодар» тоже атакующая команда, которая много владеет мячом, но в составе «Сельты» есть очень техничные игроки. В первую очередь Яго Аспас. Один из лучших испанских нападающих последних лет. Он забил 19 голов во всех турнирах в этом году, и он лучший бомбардир среди испанцев. Это левша, который играет на правом фланге. Так он получает больше свободы и может смещаться к воротам», — отметил специалист.
Гратакос добавил, что считает шансы «Сельты» чуть более высокими, но не думает, что всё будет решено в первом матче. «Мы же все понимаем, что в первом матче ничего себе обеспечить нельзя. Но «Сельта» точно не станет менять свою игровую модель в ответном матче. Это команда, которая любит владеть мячом, и она будет это делать и дома, и в Краснодаре», — уверен испанец.
Гратакос, который сейчас работает директором в школе «Барселоны» в Москве, напомнил, что в составе «Сельты» играют три воспитанника «Барселоны»: Андреу Фонтас, Серхи Гомес и Карлос Планес, двое первых – игроки основы. Однако он предполагает, что ни один из них не выйдет в стартовом составе сегодня и Бериццо сохранит их для матчей чемпионата.