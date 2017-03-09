Геркус: Колкер не решился ехать в РФ, с Бердыевым не сошлись в вопросе молодёжи

Президент «Локомотива» Илья Геркус объяснил, почему клубу не удалось договориться с Курбаном Бердыевым, а также рассказал о срыве трансфера английского защитника «Куинз Парк Рейнджерс» Стивена Колкера, который мог перейти в команду этой зимой.
«Почему сорвался трансфер Колкера? Итог таков: в последний момент он не смог решиться. Брал время подумать, потом ещё… В принципе, понять Колкера можно. Первый раз человек собрался за границей играть. Мы знаем, англичане – домашняя нация, не все готовы к переменам. Что касается того, что английские СМИ сообщали о его дебоше, то это случилось до наших переговоров. Спустя время суд вынес штраф, и история стала достоянием общественности.
Это правда, что мы разговаривали с Колкером в Лондоне. Самый странный вопрос, который он задал? Да ничего особенного. Обычные вопросы про страну, о которой он знает мало или судит по британской прессе. Безопасно ли у нас? Что с детскими садиками? Как относятся к иностранцам? С футбольной точки зрения отказ Кокера понять трудно. Всё-таки он сейчас не играет, да и клуб хотел избавиться. «Куинз Парк Рейнджерс» был очень заинтересован в сделке. Мы с ними даже все бумаги подписали.
Что касается прошлогодних переговоров с Бердыевым и недавней информации о том, что он с лета возглавит команду, у нас есть важная задача – воспитание собственной молодёжи. Это не самая сильная сторона Курбана Бекиевича. В вопросе развития молодёжи мы не сошлись. Бердыев в «Ростове» извлекает выдающийся результат из главной команды, но нам нужна перспектива. Мы отказались, потому что обратились к другому кандидату.
Его программа замечательная, и она должна быть востребована больше чем одним клубом. ЦСКА, «Зенит», «Терек», «Краснодар», «Спартак»… Много у нас славных команд! Но почему навязывается мнение, что у Бердыева результат может появиться только в нашем, а не в других клубах?» — цитирует Геркуса «Спорт-экспресс».