Роджерс: теперь проигрыш «Селтика» со счётом 0:7 «Барсе» не выглядят так плохо

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс поделился впечатлениями о победе «Барселоны» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Наставник вспомнил гостевое поражение своей команды от «Барселоны» (0:7) в матче 1-го тура группового этапа турнира.
«Думаю, теперь наши 0:7 от «Барселоны» на групповом этапе ЛЧ не выглядят так уж плохо. Если они забили шесть голов «ПСЖ», возможно, наше поражение было не так унизительно, как журналисты его описывали», — сказал в шутку Роджерс.
«Послушайте, они могут это делать. Они могут сделать это с нами, а могут и с одной из самых богатых команд мира. Это невероятно и является посылом для игроков быть психологически устойчивыми и бороться до конца. Высокий уровень игры и вера от лучших игроков в мире», – цитирует специалиста STV
В первом матче каталонская команда уступила в Париже 0:4, а в ответной встрече победила на своём поле со счётом 6:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.