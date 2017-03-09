Руководство «ПСЖ» не намерено увольнять Эмери из-за поражения от «Барселоны»

Унаи Эмери не будет уволен с поста главного тренера «ПСЖ» из-за вылета парижской команды из Лиги чемпионов.
По информации AS, несмотря на поражение от «Барселоны» со счётом 1:6 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, позиция Эмери в качестве главного тренера «ПСЖ» не находится под угрозой. Руководство клуба видит в Эмери тренера, который должен воплотить в жизнь долгосрочный план, как он это сделал в «Севилье».
«ПСЖ» после 28 туров располагается на второй строчке в таблице Лиги 1, на три очка отставая от лидирующего «Монако», сыграет в финале Кубка Лиги и участвует в Кубке Франции.