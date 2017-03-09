Ибрагимович, Погба и Мхитарян — в составе «МЮ» на матч с «Ростовом» в ЛЕ

Стал известен стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Ростова». Встреча пройдёт на стадионе «Олимп-2».
В составе манкунианцев с первых минут на поле выйдут полузащитники Поль Погба и Генрих Мхитарян, а также форвард Златан Ибрагимович.
«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Джонс, Рохо, Смоллинг, Блинд, Феллайни, Янг, Эррера, Погба, Мхитарян, Ибрагимович.
Запасные: Де Хеа, Лингард, Кэррик, Рашфорд, Мата, Валенсия, Марсьяль.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало встречи — в 21:00 мск.
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