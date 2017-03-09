Лагербек: зол, что в матче «Барселона» — «ПСЖ» всё решил театр имени Суареса

Главный тренер сборной Норвегии Ларс Лагербек поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Известный специалист назвал симуляцией падение форварда каталонцев Луиса Суареса в штрафной, после которого на 91-й минуте был назначен пенальти, а «Барселона» забила свой пятый гол.
«Это нонсенс, что всё было решено симуляциями. Мне жаль футбол. Я очень зол. Это был настоящий театр имени Луиса Суареса. Зачем в футболе нужны помощники арбитра, если они ничего не замечают?» – приводит слова Лагербека El Mundo.
В первом матче каталонская команда уступила в Париже 0:4, а в ответной встрече победила на своём поле со счётом 6:1 и пробилась в четвертьфинал турнира.