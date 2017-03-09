Роналду не стал прикасаться к трофею Кубка конфедераций

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду не стал прикасаться к трофею Кубка конфедерации, который был продемонстрирован ему в Цюрихе. При этом Роналду сказал, что надеется выиграть Кубок конфедераций, розыгрыш которого состоится предстоящим летом в России.
«Я к нему не прикасаюсь. Я вообще не прикасаюсь к трофеям. Никогда. Это приносит неудачи. Это действительно он? Очень впечатляет. Он прекрасен. Сейчас я к нему не прикоснусь. Но кто знает! Кто знает… Великолепно! Я хочу его выиграть. Это моя мечта. Но ещё многое предстоит сделать. Посмотрим. У человека обязательно должна быть мечта. А там будет видно, как сложится. Какая у нас будет команда на турнире, да и удача имеет значение. Очень много разных факторов. Надеюсь, Португалии повезёт впервые в истории выиграть ещё один приз. Это было бы прекрасно», — сказал Роналду в видеоинтервью пресс-службе ФИФА.
Кубок конфедераций стартует ровно через 100 дней – 17 июня этого года матчем Россия – Новая Зеландия в группе А, куда вошли также Португалия и Мексика. Португальцы, в июле прошлого года ставшие чемпионами Европы, померятся силами с Мексикой 18 июня. Квартет команд группы В включает в себя Камерун, Чили, Австралию и Германию.
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