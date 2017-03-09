Балахнин: игроки «Ростова» — настоящие мужики, болельщики ждут победы над «МЮ»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы, в котором команда с берегов Дона примет «Манчестер Юнайтед».
«Все болельщики России и я вместе с ними жду победы «Ростова». Курбан Бердыев уже доказал, что он знает, как это сделать. У Ростовских футболистов будет запредельная мотивация на этот матч. Футболисты «Ростова» — настоящие мужики, они уже это доказали. «Манчестеру» будет намного труднее настроиться на «Ростов».
Если говорить конкретно про Златана Ибрагимовича, то трудно придумать универсальное средство, чтобы его выключить из игры. У нас была такая проблема, когда сборная России выступала против Швеции. Тогда мы ничего не выдумывали – играли в свой футбол. Просто каждый игрок рядом с Ибрагимовичем должен был внимательно за ним следить. Его нельзя оставлять ни на секунду.
Что касается газона, то я бы не отнёс его состояние к плюсам «Ростова». Если команда захочет сыграть на контратаках, то плохое поле может скорее помешать, чем помочь. Ведь нужно отдать точный длинный пас, да и вести мяч на скорости лучше вести по ровному газону. Мне кажется, что будет много борьбы, и поэтому мы не увидим обилие голов сегодня», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед» Начало — в 21:00 мск.