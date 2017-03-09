В. Денисов: матч «Ростов» — «МЮ» — одно из самых крутых событий в нашем футболе

Защитник «Локомотива» Виталий Денисов сообщил, что будет с большим вниманием следить за встречей «Ростова» с «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги Европы, чем за игрой «Сельты» в этом турнире с «Краснодаром», который является следующим соперником его команды в домашнем матче 19-го тура РФПЛ (13 марта).
«Смотрел матчи нашего будущего соперника «Краснодара» в этом сезоне против «Урала» и «Спартака». С «Краснодаром» не будет просто. Если получится, то сегодня посмотрю и их матч в Лиги Европы с «Сельтой», и матч «Ростова» с «Манчестер Юнайтед». Но, думаю, больше внимания будет приковано к «Ростову» — всё-таки они играют с одним из лучших клубов мира. Матч в Ростове — одно из самых крутых и незабываемых событий в нашем футболе», — цитирует Денисова пресс-служба клуба.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Манчестер Юнайтед». Начало — в 21:00 мск.