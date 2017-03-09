Кононов: для меня победа «Барселоны» очень знаковая, победил атакующий футбол

Бывший главный тренер «Краснодара» Олег Кононов прокомментировал победу «Барселоны» со счётом 6:1 над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые сумели выйти победителем противостояния после того, как в первой игре в гостях проиграли со счётом 0:4.
«Для меня эта победа очень знаковая. Победил атакующий футбол. И, возможно, были ошибки судьи, но игроки „Барселоны“ заставили ошибаться как игроков ПСЖ, так и арбитров за счёт своей страсти к победе с нужным счётом. А также отметим главного тренера „Барселоны“ Луиса Энрике, который в концовке сделал результативную замену, где игрок Серхио Роберто, выйдя на замену, забил решающий гол», — цитирует Кононова «Московский комсомолец».