Мутко: ложки — нормальный вариант для музыкального инструмента болельщиков

Глава РФС, председатель оргкомитета «Россия-2018», вице-премьер РФ Виталий Мутко выразил мнение, что ложки — нормальный вариант для музыкального инструмента болельщика на ЧМ-2018. Ранее житель Электростали Рустам Нугаманов получил грант в размере 1 млн рублей на реализацию проекта по созданию национального музыкального инструмента болельщика России. Как рассказал Нугаманов, наиболее приоритетным музыкальным инструментом являются ложки. Рабочее название задумки Нугаманова — «ложки победы».
«Ложки — это нормальный вариант. Но, может, будут ещё какие-нибудь идеи. Если болельщики что-то придумают, то мы их поддержим. Однако представьте, какой грохот будет, если 40 тыс. болельщиков придут на стадион с ложками. Могут их и запретить, как это было с каширолами в Бразилии. Помните, как в ЮАР весь стадион дудел в вувузелы? Весь мир же с ума сходил», — приводит слова Мутко Welcome2018.