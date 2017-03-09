Торрес: для меня моя травма была меньшим шоком, поскольку вообще ничего не помню

Нападающий «Атлетико» Фернандо Торрес, который накануне вернулся к тренировкам после полученной травмы головы в концовке матча с «Депортиво» в 25-м туре чемпионата Испании, сообщил, что полностью оправился от повреждения.
32-летний футболист в падении ударился головой о газон после столкновения с игроком «Депортиво». Около пяти минут врачи оказывали Торресу помощь, после чего его унесли с поля на носилках.
«Это был большой шок для всех. Возможно, для меня в меньшей степени, поскольку вообще ничего не помню… Только сейчас, когда посмотрел видео эпизода, понимаю масштаб того, что произошло. Полагаю, это были бесконечные минуты для всех тех, кому я близок. Сейчас уже я полностью оправился от той травмы», — цитирует Торреса A Bola.