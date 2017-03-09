«Копенгаген» дома обыграл «Аякс», «Андерлехт» победил на выезде АПОЭЛ

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле принимал «Аякс». Встреча проходила на стадионе «Паркен» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Расмус Фальк и Андреас Корнелиус, а за «Аякс» отличился Каспер Дольберг.
В другом матче дня, который проходил параллельно, обидчик «Зенита» в предыдущей стадии турнира «Андерлехт» на выезде обыграл кипрский клуб АПОЭЛ со счётом 1:0 благодаря голу Николае Станчу.
Ответные матчи в этих парах запланированы на 16 марта.