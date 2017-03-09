Телеведущий в Австрии провёл эфир без штанов после победы «Барселоны» в ЛЧ

Австрийский телеведущий в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) пообещал провести эфир в нижнем белье в том случае, если каталонцы пробьются в четвертьфинал турнира, сообщает lainformacion.com.
«Барселона» после поражения в гостях 0:4 в ответной встрече победила со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, а телеведущий в послематчевом эфире сдержал своё обещание. Своего коллегу поддержали двое соведущих, которые также провели эфир без штанов.
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