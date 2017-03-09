Мхитарян: «МЮ» играл с «Ростовом» настолько хорошо, насколько позволяло поле

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Армянский футболист стал автором единственного гола в составе своей команды.
«Мы пытались выиграть матч. Играли настолько хорошо, насколько это было возможно на таком поле. Не хочу говорить о поле, поскольку оно было ужасным для обеих команд. Для зрителей встреча не получилась очень интересной.
Если команда ведёт в счёте 1:0, нужно быть готовым ко всему. Мы пропустили гол из-за своей ошибки, но у нас ещё впереди ответная встреча», — цитирует Мхитаряна BBC Sport.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.