Мхитарян остался недоволен ничьей «МЮ» с «Ростовом»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился впечатлениями от гостевой ничьей с «Ростовом» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Армянский футболист стал автором единственного гола в составе своей команды.
«Мы не особо довольны результатом, но уже ничего нельзя изменить. Сейчас всё, что мы можем — это готовиться к ответному матчу. На данный момент поле не в самом лучшем состоянии, на нём было тяжело играть. Но в таком положении были обе команды, поэтому я бы не стал придавать этому значения. Мы не пропустили ещё один гол, забили один мяч на выезде — это неплохой результат перед ответной игрой. Я рад вернуться, готов забивать ещё и ещё. Спасибо моим одноклубникам», — передаёт слова Мхитаряна корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Ответный матч «Манчестер Юнайтед» — «Ростов» пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.