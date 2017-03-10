Доменек: Месси вообще перестал играть, он был худшим в составе «Барселоны»

Бывший главный тренер сборной Франции Раймон Доменек поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1) и отказался признавать неожиданный выпад в адрес нападающего сине-гранатовых Лионеля Месси ошибкой. Каталонцы в концовке забили три гола, которые вывели команду в следующий раунд турнира, а аргентинский форвард реализовал пенальти в первом тайме.
«Да, я ошибался, когда говорил, что Месси стал иногда выключаться из игры. Теперь он вообще не играет. Лионель был худшим в составе „Барселоны“ в матче с „ПСЖ“. С какой ленцой он возвращался назад в этот вечер, как и во всех своих плохих матчах. К разговору о чуде… Обычно Месси никого к мячу не подпускает при стандартах, но Неймару в кои-то веке дали пробить штрафной — он забил, запустив лавину в сторону ворот „ПСЖ“. Бразилец был шикарен! Великолепен был Суарес. Нельзя не отметить и Бускетса. В составе „Барселоны“ были футболисты, которые показали потрясающую игру. Удивил Юмтити — такую игру в его исполнении нечасто можно увидеть.
На 87-й минуте чуть не переключил канал, чтобы посмотреть концовку матча между „Боруссией“ и „Бенфикой“. Для меня, как и для всех, игра была сделана. Не знаю, почему всё-таки продолжил смотреть поединок в Барселоне. Просто нет слов. Как такое объяснить — не представляю. Никаких объяснений случившемуся быть не может. От этого провала уже не избавиться, его не сотрёшь», — приводит слова Доменека Football365.