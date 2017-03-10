Моуринью: можно сказать, что «МЮ» уже одной ногой в 1/4 финала Лиги Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о шансах команды пройти «Ростов» в 1/8 финала Лиги Европы после гостевой ничьей (1:1).
«Результат положительный. Дома нам нужна только победа, хотя при определённых обстоятельствах устроит и ничья. Можно сказать, что мы одной ногой в 1/4 финала. В то же время нельзя забывать, что «Ростов» — достаточно опытная команда. Для них не проблема сыграть на большом стадионе. К тому же в РФПЛ они будут играть в воскресенье против «Терека». У нас же матч в понедельник — и с «Челси». Соответственно, времени на восстановление у них будет больше», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.
Ответный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Ростовом» состоится на стадионе «Олд Траффорд» 16 марта.