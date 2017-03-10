Гамула: во втором тайме «Ростов» обыграл «Манчестер Юнайтед» во всех компонентах

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью со счётом 1:1. На 35-й минуте Генрих Мхитарян вывел английскую команду вперёд, а на 53-й минуте Александр Бухаров счёт сравнял.
«Сегодня «Ростов» показал хорошую игру. Обе команды старались действовать открыто, несмотря на качество поля. Ростовчане были поазартнее, ведь болельщики гнали команду вперёд. Во втором тайме ростовская команда обыграла «Манчестер Юнайтед» во всех компонентах. Может, только в концовке встречи была небольшая нервозность.
Мне очень понравилось, как действовал Златан Ибрагимович. Удивительный игрок. Он так играет корпусом, что от него отлетают такие гранды, как Миха Мевля и Сесар Навас. Наша команда хорошо смотрелась в середине, Поля Погба почти не было видно. Нападающие действовали сильно, и Тимофей Калачёв успел на поле практически всё — даже с Моуринью поругаться.
Сегодня был интересный футбол, который держал в напряжении все 90 минут. Обстановка на стадионе была великолепная, приятно было сидеть на трибуне. Всё удалось. Теперь все шансы в руках «Ростова». На ответную игру на «Олд Траффорд» наши ребята поедут с хорошим настроением. Терять ростовчанам нечего, поэтому будем ждать открытого футбола. Это будет матч на вылет, поэтому «Ростов» сыграет на победу. Тут или пан, или пропал»,— сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.