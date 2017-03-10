Моуринью положительно оценил акцию с пледами для болельщиков «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал акцию болельщиков «Ростова», которые перед первой игрой 1/8 финала Лиги Европы раздавали пледы фанатам английской команды. Португальский специалист поделился также впечатлениями от визита в Ростов-на-Дону.
«Акция с пледами — отличная идея! Здесь всё было очень замечательно. Начиная с прилёта и того, как болельщики сопровождали нас по всему городу, и заканчивая сегодняшней игрой. Всё прошло образцово-показательно», — передаёт слова Моуринью корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.