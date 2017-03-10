«Сельта» — «Краснодар»: Мамаев вышел на поле впервые с октября прошлого года

Полузащитник «Краснодара» и сборной России Павел Мамаев появился на поле в составе команды впервые с октября прошлого года. Хавбек вышел на замену на 75-й минуте гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой».
Мамаев получил травму в матче 1/8 финала Кубка России с «Оренбургом» (3:2), который состоялся 27 октября. Из-за боли в правом бедре футболист покинул поле уже на 17-й минуте. Сообщалось, что у футболиста случился рецидив травмы.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сельта» – «Краснодар».