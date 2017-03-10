Бериццо: «Сельта» заслуживала более крупной победы над «Краснодаром»

Главный тренер «Сельты» Эдуардо Бериццо рассказал, разочарована ли его команда счётом первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Краснодаром» (2:1). В первом тайме у испанской команды было много голевых моментов, но краснодарцы смогли выстоять. В концовке встречи «кельты» всё-таки вырвали победу.
«Шансов и правда было много, особенно в первом тайме. Надо было прибавлять в начале второй половины, но мы упустили шансы, упустили время. К сожалению, «Краснодар» использовал один из немногих шансов. Думаю, мы заслуживали не только победу, но и большего.
Считаю, что мы освежили атаку заменами, поэтому забили гол. Хочу ещё добавить, что не самый серьёзный отрыв не должен смущать, ведь мы отлично играем в гостях», — передаёт слова Бериццо корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.