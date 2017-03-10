Гацкан: судья матча с «Манчестер Юнайтед» принимал непонятные решения

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился впечатлениями от домашней ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я недоволен результатом. Но ничего страшного, у нас есть вторая игра. Надо биться до конца. Что сказал Бердыев в перерыве? Конечно, он был недоволен. Сказал, как надо играть, и во втором тайме мы начали лучше держать мяч, создавали больше моментов, забили гол. Надо было забивать ещё, но не получилось. В ответной игре команда будет стараться сыграть так же. Каковы шансы пройти дальше? Как было, так и осталось, мы в игре.
С Мхитаряном ничего не было. В ситуации с Ибрагимовичем, когда получил жёлтую, сыграл в мяч, но судья посчитал, что я агрессивно пошёл на мяч. Арбитр принимал непонятные решения, начал сразу жёлтые раздавать, посадил всех на карточки, и потом тяжело было. Можно было красную получить, поэтому пришлось осторожнее играть», — приводит слова Гацкана 161.ru.