Калачёв: есть разочарование, что «Ростов» не победил «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв прокомментировал домашнюю ничью с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Уровень на самом деле очень серьёзный, и тяжело было всю игру. Всё время шла борьба, постоянные стыки, прессинг, поле тяжёлое. Ну и, конечно, уровень другой. Мы на таком уровне в чемпионате России, наверное, играем две-четыре игры максимум. Поэтому очень непросто. Но достойно, очень достойно.
Мы все реалисты и понимаем, что в ответной игре будет намного тяжелее. Будет другая игра, всё будет по-другому. 1:1 — этого недостаточно. Поэтому есть разочарование, что не победили. Настраивались на победу, точно не боялись, были уверены в своих силах», — сказал Калачёв в эфире программы «Все на матч».