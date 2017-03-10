Мартынович: в Краснодаре будет совершенно другая игра с «Сельтой»

Защитник «Краснодара» Александр Мартынович после поражения в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Сельтой» (1:2) поделился впечатлениями от игры.
«Ни для кого не секрет, что испанские команды в первую очередь сильны контролем мяча. Мы хотели постараться сыграть построже сзади, но, наверное, не совсем получилось. Эта команда очень хорошо владеет мячом, мы же смогли противопоставить им контригру. Были неплохие подходы, при счёте 1:1 у Рамиреса был очень неплохой момент. Думаю, что в Краснодаре будет совершенно другая игра», — сказал Мартынович в эфире программы «Все на матч».