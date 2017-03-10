Бухаров: в ворота «Манчестер Юнайтед» забил не я, забила команда

«Мой гол? Забил не я, а наша команда. Просто получилось быть в нужном месте в нужное время. Отличный пас Калачёва, и я просто переиграл вратаря.
Очень хотели выиграть дома, но, с учётом того что пропустили первыми, ничья — хороший результат. Во втором тайме проявили характер, могли и вовсе дожать соперника. Важно, что верили до конца в свой успех.
Болельщики были прекрасны сегодня. Спасибо! Во многом благодаря им нам удалось сравнять счёт», — цитирует Бухарова официальный сайт УЕФА.
Посмотреть видео гола можно также в официальном «твиттере» РФПЛ.