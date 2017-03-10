Спаллетти: «Рома» могла решить исход противостояния с «Лионом» в первом матче

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал выездное поражение своей команды от «Лиона» (2:4) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
«У нас были возможности, чтобы решить исход противостояния в первом матче, но мы не воспользовались своими шансами. „Рома“ контролировала игру, но не дожала соперника, за что и поплатилась в концовке. Мы могли забивать больше, чем два мяча, но не сделали этого. Теперь нам будет непросто вернуться в борьбу.
Считаю, что команда провела неплохой матч, но могла добиться большего. Счёт 2:4 серьёзно осложняет ситуацию. Но мы можем выйти в следующий раунд. Нужно обсудить случившееся и сделать выводы», — сказал Спаллетти в эфире Sky Sport Italia.