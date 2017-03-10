Юрченко — о матче «Барселона» — «ПСЖ»: это космос!

Голкипер «Анжи» Давид Юрченко поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ», в котором каталонцы выиграли со счётом 6:1.
«Это космос! Как я и говорил, «Барселона» — это команда инопланетян. Они, порой, вытворяют такие вещи, которые уму не постижимы. Я думаю, что многие, как и я сейчас, скажут, что честь и хвала клубу «Барселона» за их характер, командный дух. Отыграться с результата в первом матче 0:4, и добиться победы дома 6:1 — почёт и хвала им, молодцы!», — цитирует Юрченко официальный сайт клуба.