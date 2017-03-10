Йерро: играл головой неплохо, но не делал и половины того, что делает Рамос

Бывший капитан мадридского «Реала» Фернандо Йерро не поскупился на похвалу в адрес защитника команды Серхио Рамоса. Рамос в очередной раз вызвал восхищение в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Наполи», став автором одного гола. Кроме того, после его удара головой мяч попал в полузащитника «Наполи» Дриса Мертенса и влетел в ворота неаполитанцев. Сама игра закончилась победой испанского гранда со счётом 3:1 и его выходом в четвертьфинал турнира.
«Рамос уникален в этом аспекте игры. Действия Серхио «на втором этаже» – нечто необычное. Ему всё равно, применяют ли против него зонную или индивидуальную опеку. Он побеждает любого соперника. Я сам очень неплохо играл головой, но не делал и половины того, что делает Рамос», — цитирует Йерро Marca.
30-летний Рамос в матче с «Наполи» забил свой 67-й гол за «Реал» и сравнялся с Йерро.