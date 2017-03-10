Хуммельс не хотел бы встретиться с «Боруссией» Д в четвертьфинале Лиги чемпионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Матс Хуммельс не хотел бы встретиться с дортмундской «Боруссией» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Футболисту сборной Германии было бы нелегко играть против дортмундцев с психологической точки зрения.
«Мне не хочется встречаться с «Боруссией» на международном уровне. Было бы приятнее играть с зарубежной командой», — приводит слова Хуммельса Bild.
Хуммельс с 2009 по 2016 год защищал цвета «Боруссии», а ряды «Баварии» пополнил лишь перед стартом нынешнего сезона. Болельщики «Боруссии» осудили его переход в стан принципиального соперника.