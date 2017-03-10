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Хаби Алонсо: никогда не думал, что у меня будет такая карьера

10 марта 2017, пятница. 06:47. Футбол
Полузащитник мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо признался, что и не мечтал о такой успешной карьере. Бывший футболист сборной Испании выиграл не один значительный титул, а по окончании нынешнего сезона решил повесить бутсы на гвоздь.

«Я никогда не думал, что у меня будет такая карьера. Надеюсь выиграть ещё какой-нибудь титул», — приводит слова 35-летнего Алонсо официальный сайт немецкого гранда.

В своей карьере Алонсо защищал также цвета «Реала Сосьедад», «Ливерпуля» и мадридского «Реала». В составе национальной команды он становился чемпионом Европы (2008, 2012) и выиграл чемпионат мира 2010 года. На клубном уровне он, в частности, стал с «Реалом» чемпионом Испании (сезон-2011/12) и выиграл Лигу чемпионов (сезон-2013/14). В составе мерсисайдцев Алонсо выиграл Лигу чемпионов (сезон-2004/05). В «Баварии» игрок дважды становился чемпионом Германии (сезон-2014/15 и 2015/16).
Источник: Официальный сайт ФК "Бавария" Сообщить об ошибке
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Бавария Хаби Алонсо
Новости. Футбол
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