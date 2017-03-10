Серхи Роберто: после шестого гола в ворота «ПСЖ» не мог понять, сон это или явь

Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто признался, что не мог поверить в реальность происходящего после своего гола в ворота «ПСЖ» на 95-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Благодаря этому голу «Барселона» победила со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал. В первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 0:4.
«Всё произошло очень быстро, мне потом даже не удавалось представить себе мои действия. После того как забил, не мог понять, сон это или явь», — приводит слова Роберто Mundo Deportivo.