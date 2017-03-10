Адан: Моуринью дал мне шанс дебютировать за «Реал», и я благодарен ему за это

Бывший голкипер мадридского «Реала» Антонио Адан, защищающий ныне цвета «Бетиса», выразил благодарность экс-наставнику «сливочных» Жозе Моуринью. При нынешнем главном тренере «Манчестер Юнайтед» Адан дебютировал за главную команду «Королевского клуба».
«Я предпочитаю концентрироваться на положительных моментах. Моуринью дал мне шанс дебютировать за «Реал», и я благодарен ему за это. Благодаря ему я многому научился, несмотря на то что не имел большой игровой практики. С другой стороны, в таком клубе, как «Реал», я сыграл достаточное количество матчей», — приводит слова Адана Marca.
Адан защищал цвета испанского гранда с 2004 по 2013 год. Моуринью возглавлял «Реал» с 2010 по 2013 год.