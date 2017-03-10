Коркут: абсолютно не вижу себя в «Байере» в роли пожарного

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Тайфун Коркут считает, что не стоит преувеличивать значение его назначения на этот пост. Одновременно он сказал, что сделает всё, чтобы команда решила поставленные перед ней задачи.
«Я абсолютно не вижу себя в «Байере» в роли пожарного. Просто у команды есть цели, которые должны быть достигнуты. Результат превыше всего», — приводит слова Коркута Bild.
У руля «Байера» Коркут сменил уволенного за неудовлетворительные результаты Роджера Шмидта. «Байер» в настоящее время занимает 10-е место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 30 очков в 23 матчах.