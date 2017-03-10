Читатели Marca считают, что судья помог «Барселоне» выйти в четвертьфинал ЛЧ

Испанская газета Marca провела опрос среди своих читателей, чтобы выяснить их мнение о справедливости выхода «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира каталонцы победили «ПСЖ» со счётом 6:1, проиграв в первой игре на выезде — 0:4.
Вопрос состоял в том, помог ли сине-гранатовым добыть путёвку в следующий раунд турнира главный арбитр встречи Дениз Айтекин. Некоторые решения этого рефери вызвали большую полемику.
По итогам опроса выяснилось, что 61% респондентов считают, что Айтекин помог испанскому гранду.
В опросе участвовало около 150 000 любителей футбола.