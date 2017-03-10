Зидан уверен, что будет работать в «Реале» и в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не сомневается в том, что и в следующем сезоне вновь будет руководить командой. Французский специалист уже начал обдумывать, как проведёт предсезонную подготовку своих подопечных, сообщает Marca.
Планируется, в частности, что команда некоторое время будет тренироваться в США.
По итогам 26 туров чемпионата Испании «Королевский клуб» набрал 59 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице. У «Барселоны», занимающей 1-е место, 60 очков, однако у «сливочных» игра в запасе. Кроме того, подопечные Зидана завоевали путёвку в четвертьфинал Лиги чемпионов.