Экс-игрок «Реала»: логично, что у «Реала» может быть спад

Экс-футболист мадридского «Реала» Альфонсо Перес прокомментировал игру команды в последних матчах. Перес считает закономерным спад в игре «сливочных».
«Логично, что у «Реала» может быть спад с таким количеством поездок. Невозможно быть готовым на все 100% в течение всего сезона. И это может сказаться в некоторых матчах, в которых команде будет не хватать свежести. Такое количество матчей в течение сезона вредно как с физической, так и психологической точки зрения. Я сторонник того, чтобы число команд в Примере было значительно меньше», — цитирует Переса Bernabeu Digital.
В данный момент в Примере играют 20 команд.