После победы «Барселоны» Ф. Торрес призвал игроков «Атлетико» быть начеку

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес призвал своих партнёров по команде перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером» держать ухо востро. В связи с этим игрок вспомнил победу «Барселоны» над «ПСЖ». В ответном матче 1/8 финала турнира каталонцы победили парижан со счётом 6:1, проиграв в первой игре на выезде со счётом 0:4. Что же касается «Атлетико», то подопечные Диего Симеоне в первой игре на выезде победили немецкую команду (4:2).
«Для выхода в четвертьфинал нам ещё предстоит победить соперника, проявляя к нему уважение. Перед нами пример игры между «Барселоной» и «ПСЖ», доказывающий, что футбол непредсказуем. И поэтому эта игра настолько красива», — цитирует Торреса Marca.
Вторая игра между «Атлетико» и «Байером» состоится 15 марта.