Президента Мадейры критикуют за желание назвать аэропорт именем Роналду

Региональные власти острова Мадейра во главе с президентом Мигелом Албукерке подвергаются в последнее время критике из-за того, что намерены назвать аэропорт острова именем нападающего сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду, сообщает A Bola.
Согласно информации источника, отнюдь не все согласны с решением почтить футболиста таким образом.
«Мне кажется, что ставить под сомнение справедливость этого решения – нехватка воспитанности и бесстыдство», — сказал в связи с этим Албукерке.
Планируется, что аэропорт официально будет назван в честь Роналду 29 июля.