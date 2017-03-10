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«Ливерпуль» и «Эвертон» впервые за 123 года сыграют домашние игры в один уик-энд

10 марта 2017, пятница. 09:26. Футбол
В ближайшие субботу и воскресенье «Ливерпуль» и «Эвертон» впервые с 1894 года сыграют свои домашние матчи в чемпионате в один уик-энд. Как сообщает Liverpool Echo, последний раз такое случалось 24 марта 1894 года. Тогда «ириски» принимали дома «Вест Бромвич» в высшем дивизионе, а «красные», оформив чемпионство во втором дивизионе, играли с «Гримсби Таун».

Попадание домашних матчей двух ливерпульских команд на одни выходные связано с реконструкцией «Энфилда». «Ливерпулю» не удалось ввести в эксплуатацию обновлённую трибуну к началу сезона, и по просьбе «красных» АПЛ разрешила им сыграть матч с «Бернли» в августе в гостях, а не дома.

Поэтому домашний и гостевой матчи «Ливерпуля» с «Бернли» поменяли местами.
Источник: Liverpool Echo Сообщить об ошибке
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Ливерпуль ФК Эвертон
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