«Ливерпуль» и «Эвертон» впервые за 123 года сыграют домашние игры в один уик-энд

В ближайшие субботу и воскресенье «Ливерпуль» и «Эвертон» впервые с 1894 года сыграют свои домашние матчи в чемпионате в один уик-энд. Как сообщает Liverpool Echo, последний раз такое случалось 24 марта 1894 года. Тогда «ириски» принимали дома «Вест Бромвич» в высшем дивизионе, а «красные», оформив чемпионство во втором дивизионе, играли с «Гримсби Таун».
Попадание домашних матчей двух ливерпульских команд на одни выходные связано с реконструкцией «Энфилда». «Ливерпулю» не удалось ввести в эксплуатацию обновлённую трибуну к началу сезона, и по просьбе «красных» АПЛ разрешила им сыграть матч с «Бернли» в августе в гостях, а не дома.
Поэтому домашний и гостевой матчи «Ливерпуля» с «Бернли» поменяли местами.