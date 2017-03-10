«Арсенал» – «Урал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:00

10 марта в Туле, на стадионе «Арсенал», состоится матч 19-го тура РФПЛ между «Арсеналом» и «Уралом». Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» – «Урал»
Встречу 10.03.2017 рассудит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным из Санкт-Петербурга.
Ранее друг с другом команды встречались три раза. Два раза победу праздновали футболисты «Урала» и один матч завершился вничью. Последняя встреча между ними состоялась в августе 2016 года и завершилась вничью.