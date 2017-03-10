Ляказетт: мой гол в ворота «Ромы» был важен для ответного матча

Нападающий «Лиона» Александр Ляказетт прокомментировал победу над «Ромой» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы (4:2). На 92-й минуте Ляказетт забил четвёртый гол своей команды.
«Мой гол был важен с прицелом на ответную игру, он имеет огромное значение. «Рома» забила нам два гола, для соперника это неплохой результат. Никакой эйфории по этому поводу нет. Нужно серьёзно готовиться к следующим матчам», — цитирует Ляказетта L’Equipe.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Рома» — «Лион» состоится 16 марта.