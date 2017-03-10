На стадионе «Самара Арена» начаты отделочные работы

На самарском стадионе чемпионата мира — 2018 начаты отделочные работы, ведётся остекление. Об этом сообщил представитель генподрядчика строительства компании «Производственно-строительное объединение (ПСО) „Казань“ Леонид Шуплецов.
«Монолитные работы завершены более чем на 99% – из 235 тыс. тонн бетона осталось залить 1,5 тыс. тонн», – цитирует Шуплецова Welcome2018.
До конца марта будут завершены трибуны, строительство объекта ведётся в две смены. Общее число строителей по сравнению с прошлой осенью увеличено почти в два раза: если в сентябре 2016 года на стройплощадке работали 1200 человек, то сейчас – 2350, также смонтировано 10 из 32 консолей крыши стадиона. Монтаж металлоконструкций завершится к концу мая, будут убраны временные опоры, в июне начнется обустройство поля, которое будет обогреваемым.