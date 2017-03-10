Брат Маскерано: Хавьер повесит бутсы на гвоздь в «Ривер Плейт»

Бывший игрок «Ривер Плейт» Хавьер Маскерано, защищающий ныне цвета «Барселоны», может завершить карьеру в аргентинском гранде. Об этом сообщил брат игрока Себастьян Маскерано.
«Я бы сказал, что Хавьер повесит бутсы на гвоздь в «Ривер Плейт». Это клуб, который многое дал ему. Всё, чего добился мой брат, было достигнуто благодаря «Ривер Плейт». Он захочет вернуться в «Ривер Плейт», чтобы начать карьеру тренера», — приводит слова С. Маскерано Mundo Deportivo.
Маскерано защищал цвета «Ривер Плейт» с 2003 по 2005 год. Также он защищал цвета таких клубов, как «Коринтианс», «Вест Хэм» и «Ливерпуль».