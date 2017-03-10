«Ювентус» — «Милан»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 22:45

10 марта в Турине, на стадионе «Ювентус», состоится матч 28-го тура Серии А между «Ювентусом» и «Миланом». Встреча начнётся в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» – «Милан».
Ранее друг с другом команды встречались 170 раз. 61 раз победу праздновали футболисты «Ювентуса», 60 матчей завершилось вничью, и 49 раз сильнее оказывались игроки «Милана». Последняя встреча между ними состоялась в декабре 2016 года, которая в основное время завершилась вничью 1:1. Победу одержал «Милан» по пенальти (4:3).