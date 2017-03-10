Хоакин: не мог поверить в выход «Барселоны» в четвертьфинал

Полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес рассказал, как воспринял выход «Барселоны» в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче 1/8 финала турнира «Барселона» победила со счётом 6:1 «ПСЖ», а в первой игре на выезде каталонская команда потерпела поражение со счётом 0:4.
«Мы возвращались на самолёте из Ла-Коруньи в Севилью после матча с «Депортиво». Когда самолёт взлетал, счёт был 3:1. Когда же мы приземлились в Севилье, нам сказали, что матч окончился со счётом 6:1. Я не мог поверить в эту информацию и в выход «Барселоны» в четвертьфинал», — приводит слова Хоакина Mundo Deportivo.