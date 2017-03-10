Желудков: игроки «Зенита» не играют, а мучаются — словно барщину отрабатывают

Чемпион СССР в составе «Зенита» Юрий Желудков выразил мнение, что петербургской команде будет трудно добиться победы в выездном матче с «Амкаром» в Перми. Встреча 19-го тура РФПЛ пройдёт 12 марта.
«Будет трудная игра на искусственном поле, где команда Гаджиева не пропустила осенью ни одного мяча! «Амкар» обучен, в обороне играет прекрасно, а «Зенит» в московском матче с ЦСКА не показал ничего. Не играют ребята, а мучаются — словно барщину отрабатывают. Набрали игроков, но Луческу никак не может определиться с костяком команды. Тот же Шатов — он игрок основного состава или нет?
Ставлю на победу «Зенита» со счётом 2:1, но сомнения гложут. Этот результат называю только потому, что сам когда-то играл с зенитовской «стрелкой» на груди. И ещё потому, что не хочу, чтобы «Спартак» стал чемпионом. Положа руку на сердце, скажу, что, будь я нейтрален к «Зениту», поставил бы на победу «Амкара» с тем же счётом. Объективность мне сейчас изменяет — головой понимаю, что пермяки ничуть не хуже будут смотреться на своём поле, но сердце не приемлет поражения или даже ничьей», — цитирует Желудкова «Спорт уик-энд».