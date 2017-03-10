«Манчестер Юнайтед» провёл переговоры с Мертенсом

Полузащитник «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в Англии. Лучший бомбардир неаполитанцев попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед».
Il Matino сообщает, что представители манкунианского клуба провели переговоры с 29-летним футболистом, которые длились около двух часов. Окружение бельгийца информацию не подтвердило.
Контракт Мертенса с «Наполи» истекает летом 2018 года, а договориться о новом соглашении стороны не могут. В Неаполе хавбеку готовы платить € 2,4 млн вместо € 1,2 и предлагают контракт до 2021 года, но Мертенса такие условия не устраивают.
В нынешнем сезоне итальянской Серии А бельгийский полузащитник в 24 матчах забил 18 голов и отдал 4 результативные передачи.